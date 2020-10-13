Hindu-Müslüman evliliğini konu alan reklam filmi tepki çekti: Mücevher firması yayından kaldırdı

Hindistan’ın ünlü mücevher firması Tanishq, farklı inançlara sahip bir çiftin evliliğini konu alan reklam filmini, toplumun belirli kesimlerinin tepkisini çekmesi üzerine yayından kaldırdı.

Fotoğraf: Tanishq

43 saniyelik reklam, Hindu bir gelin için Müslüman eşinin ailesi tarafından düzenlenen ‘baby shower’ etkinliğinin görüntülerini içeriyordu.

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YouTube’da reklam için şu ifadeler kullanılmıştı: “O, onu kendi kızı gibi seven bir aileye gelin oldu. Sadece onun için normalde yapmayacakları türden bir kutlama yapıyorlar. Farklı din, gelenek ve kültürlerin güzel bir buluşması.”

Ancak, reklamı izleyen herkes bunun güzel bir buluşma olduğu kanaatında değildi!

Film, firmanın Facebook ve YouTube’daki hesaplarından paylaşıldı. Ortalık karıştı. Radikal gruplar, ‘Müslüman bir erkeği Hindu kadınla evlenmesinin suç olduğunu’ savundu. Muhafazakar kesimden kınayanlar, boykot çağrısı yapanlar oldu.

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Hindu-Müslüman evliliğine toplumun çoğu kesiminin karşı çıktığını anımsatan aktivistler ise ülkedeki inanç özgürlüğünün, hoşgörünün tehlike altında olduğuna dair endişelerini dile getirdi.

Firma, tepkiler üzerine Hindu dilinde ‘birlik’ anlamına gelen ‘Ekatvam’ adlı serisinin tanıtıldığı reklam filmini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Ancak konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Reklam filmini Twitter hesabından paylaşan muhalefet milletvekili Şaşi Tarur, “Bazı bağnazlar bu güzel reklam için boykot çağrısı yapmış” yazdı.

Hindistan İnsani Gelişim Dairesi’nin araştırmasına göre ülkede farklı inanç ve kastalara üye kişilerin evlilik oranı yüzde 5.

2016’da, başkent Yeni Delhi, Mumbai kentleriyle Uttar Pradeş ve Racastan eyaletlerinde yapılan araştırmaya göre halkın çoğunluğu bu tür evliliklere karşı; hatta yasaklanmasını isteyen bile var.