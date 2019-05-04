Hindistan’ın Fani Siklonu’yla zorlu mücadelesi: Sekiz ölü

Hindistan, ülkenin doğu sahilini dün etkisi altına alan Fani Siklonu’yla mücadele ediyor. Ülkede faaliyet gösteren PTI Haber Ajansı’nın verilerine göre sekiz kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Saatte 200 kilometre hızla esen rüzgar ve aşırı yağış ve yağışın neden selle boğuşan ülkede 1 milyona yakın kişi doğudaki Orissa eyaletindeki evlerini terk etti. Bunların 400 bini barınaklara yerleştirilebildi. Siklon ülkeyi etkisi altına almadan başlayan ‘zorunlu göç’ sürerken sadece Puri kentinde 160 kişi yaralandı.

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Parlamento seçimi için nisanda başlayan oy verme işleminin sürdüğü ülkenin başbakanı Narendra Modi, binlerce evin, hatta köylerin tamamının sular altında kaldığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği doğal afetin yaralarını sarmak için 140 milyon dolar (835 milyon lira) ayrıldığını açıkladı.

Puri kentinin evsahipliği yaptığı 858 yıllık Jaganath Tapınağı’nın zarar görmesinden endişe eden yetkililer, çok sayıda tren ve uçak seferinin iptal edildiğini, Orissa eyaletlinde okul ve kamu kuruluşlarının tatil edildiğini, limanların hizmet veremediğini duyurdu.

Son yıllarda bölgeyi vuran en şiddetli siklonla karşı karşıya kaldıklarını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına sağlık ekiplerinin yanı sıra donanma gemileri ve helikopterlerin de destek verdiğini söyledi.

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Fani Siklonu’nun bu akşam Hindistan’da etkisini kaybederek Bangladeş’e yönelmesi bekleniyor.