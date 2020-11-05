Hindistan’ın ‘corona’ aşısı şubatta hazır

Hindistan hükümeti destekli Covid-19 aşısı beklenenden aylar önce şubat ayında hazır olabilir.

Fotoğraf: Reuters

Hindistan’da hükümete bağlı üst düzey bilim insanı Rajni Kant’ın açıklamasına göre, aşının son aşama denemeleri bu ay başlayacak. Kant şimdiye kadarki çalışmaların bunun güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

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Hükümetin kontrolündeki Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) ile COVAXIN adlı aşıyı geliştiren özel şirket Bharat Biotech, daha önce aşıyı gelecek yılın ikinci çeyreğine hazır etmeyi bekliyordu.

Aynı zamanda Covid-19 görev gücünün bir üyesi olan kıdemli ICMR bilim insanı Rajni Kant, araştırma kuruluşunun başkent Yeni Delhi merkezinde yaptığı açıklamada, “Aşı iyi bir etkinlik gösterdi. Önümüzdeki yılın şubat veya mart ayı başında hazır olması bekleniyor” dedi.

Aşı şubat ayında hazır olursa COVAXIN piyasaya sürülecek ilk Hindistan yapımı aşı olacak.

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Hindistan’daki corona virüsü vakaları bugün 50 bin 201 artışla 8.36 milyona yükselerek ABD’den sonra en çok vakanın görüldüğünü ikinci ülke oldu. Hindistan’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 704 artışla, 124 bin 315’e yükseldi. Eylül ortasındaki zirveden bu yana enfeksiyon ve ölümlerdeki günlük artış yavaşladı.

ICMR’nin araştırma yönetimi, politika, planlama ve koordinasyon birimi başkanı olan Kant, COVAXIN aşılarının üçüncü aşama denemeleri bitmeden insanlara verilip verilemeyeceğine karar vermenin sağlık bakanlığına bağlı olduğunu söyledi.