Hindistan’daki sel felaketi üç aydır devam ediyor: Ölü sayısı 445 oldu

Hindistan’ın Kerala eyaletinde üç aydır devam eden sel felaketinde ölü sayısı 445 oldu.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 445’e yükseldi. Suların çekilmesiyle birlikte yetkililer bugün 28 cansız bedene daha ulaştı.

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Yaklaşık bir milyon kişinin geçici kamplara yerleştirildiği eyalette, sel felaketi nedeniyle kaybolan 15 kişiye ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Gazete, selin yarattığı hasarın üç milyar dolara ulaştığını da aktardı.

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Twitter hesabından bir açıklama yapan Kerala eyaleti başbakanı Pinrayi Vijayan, selin olumsuz etkilediği 130 bin evin temizlendiğini duyurdu. Buna karşı selden etkilenen evlerin sayısı ise yaklaşık 450 bin civarından.

Üç aydır devam eden muson yağmurları nedeniyle uzmanlar uyarıda bulunmuş, yaşanabilecek yılan saldırılarına karşı halkı dikkatli olmaya çağırmıştı. Zira sel felaketi, üreme dönemine denk gelmişti ve yılan yuvalarının etrafa dağılmış olabileceğinden endişe ediliyordu.