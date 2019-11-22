Hindistan’da yüz tanımlamayla ‘hesap ödeten’ cafe zinciri tepki çekti

Hindistan’daki bir cafe zincirinin yüz tanımlama teknolojisini kullanarak müşterilerine ‘fatura kesmesi’ tepki çekti.

Fotoğraf: BBC

Medya gözlem platformu MediaNama’dan Nikhil Pahva, Twitter’da ‘Chaayos’ adlı zincirde kahve içmeye gittiğinde çalışanlardan birinin onun izni olmadan fotoğrafını çektiğini yazdı. Pahva bunun kabullenilemeyecek bir şey olduğunu savundu.

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Biyometrik verilerin toplanmasına dair kanunu olmayan Hindistan’da bu mesajı okuyanlar endişelerini dile getirdi. Sosyal medyada mesaj yağdı.

Firmadan yapılan açıklamada, “Biz müşterilerimizi korumak için bu yöntemi kullanıyoruz. Onların veri güvenliği konusunda son derece duyarlıyız” dendi. Açıklamada, ayrıca, hesabı ödemek için müşterilerin tek seçeneğinin bu olmadığı, telefon numaralarını kullanarak da ödeme yapabilecekleri belirtildi.

Ancak, Pahva, bunun doğru olmadığını, özellikle zincirin ödül ve sadakat programına üye olanlar için yüz tanımlama yönteminin zorunlu olduğunu ve kendisi üye olmamasına rağmen fotoğrafının çekildiğini yazdı.

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Pahva, ayrıca, üyelik koşullarını incelediğini ve kişisel verilerin üçüncü şahıslara verilebileceğinin belirtildiğinin de altını çizdi.

Sosyal medyada tepki gösterenler konuyla ilgili acilen yasal düzenleme yapılmasını istedi.