Hindistan’da yolcu otobüsü kanala düştü: 28 ölü, 18 yaralı

Hindistan’da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü 30 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada 28 kişi yaşamını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin kuzeyindeki Agra kentinden başkent Yeni Delhi’ye hareket eden otobüsün sürücüsünün uyuyakaldığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

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Ölenler arasında 1.5 yaşında bir bebek ve 15 yaşında bir genç kızın bulunduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına yaklaşık 7 bin 250 dolar verileceği açıklandı.

Hindistan dünyada trafik kazalarının en sık yaşandığı ülkelerden biri. Resmi verilere göre, yalnızca 2017 yılında 464 bin 910 kaza meydana geldi ve neredeyse 148 bin kişi yaşamını yitirdi.