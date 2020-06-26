Hindistan’da, yıldırım düşmesi sonucunda birkaç günde 103 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde birkaç gün içinde düşen onlarca yıldırım 103 kişinin ölümüne neden oldu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Muson yağmuru sezonunda yıldırım düşmesine sıklıkla rastlanan ülkenin iki eyaletinde çok sayıda yaralanan olduğu, bu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

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Bihar eyaletindeki arama-kurtarma ekipleri, 83 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucunda hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Uttar Pradeş’teki yetkililer, en az 20 kişinin de bu eyalette hayatını kaybettiğini söyledi.

İki eyalette yaşayanlar, mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıldı. Şiddetli yağış ve fırtına evlere hasar verdi, ağaçlar devrildi.

Uzmanlara göre Hindistan’da, yıldırım düşmesiyle bu kadar çok insanın ölmesinin başlıca nedenlerden biri açık alanda çalışanların sayısının dünyanın diğer bölgelerindekilere oranla daha fazla olması.

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2018’de, ülkede 2 bin 300’ü kişi yıldırım isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirmişti.