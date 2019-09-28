Hindistan’da tren file çarpıp ağır yaraladı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Silivri depremi ardından ilçede bir cami minaresinin yıkıldığını, bunun dışında yıkılan veya çöken bina bulunmadığını, 270 konut için yapılan ihbarların tek tek değerlendirildiğini belirterek, sadece üç binanın mühürlendiğini söyledi.