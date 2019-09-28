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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan’da tren file çarpıp ağır yaraladı

Hindistan’da rayların üstünde yürüyen bir file tren çarptı. Trenin çarptığı ağır yaralanan fil, yerden kalkmakta zorlandı.

Fotoğraf: DHA

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde Banarhat-Nagrakata seferini yapan yolcu treni, o sırada raylardan yürüyen bir file çarptı. Görüntülere göre ağır yaralanan filin yerden kalkmakta zorlandığı ve yavaşça kalkarak ormanlık alana doğru yürüdüğü görüldü. Yolcu treninin motor kısmının da dağıldığı ve makinistin çarpışmanın etkisiyle yaralandığı bildirildi.

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2013 yılından beri 67 file tren çarptığını belirten yetkililer, önlemlerin sıkılaşacağını bildirdi. Daha önce 2015 yılında ormanlık alanlardaki tren hız limiti 50 kilometreden 25 kilometreye indirilmişti.

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