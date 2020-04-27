Hindistan’da sosyal mesafe kuralına şemsiyeli çözüm

Hindistan’ın Kerala eyaletinde bir köy sosyal mesafe kuralına uymayı kolaylaştırmak için çareyi 10 bin şemsiye dağıtmakta buldu.

Fotoğraf: PS Jyothi

Thannermukkom isimli köyün muhtarı PS Jyothi, “Covid-19 bulutlarının yakında dağılmasını umuyoruz. O zamana kadara yaklaşan yaz yağmurlarında açacağımız şemsiyeler sosyal mesafeyi korumamazı yardımcı olabilir” dedi.

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Şemsiyeler sayesinde insanların birbirinden en az bir metre uzak durması hedefleniyor. Şemsiyelerin yanısıra halka maske de dağıtılacak.

Kadın grupları ‘Kudumbashree‘ isimli inisiyatifin çatısı altında 100 bin maske dikecek. Yoksullukla mücadelede kadınları güçlendirmeyi amaçlayan inisiyatif bu kez corona virüsüyle mücadele için çalışacak.

Kerala, ülkedeki ilk corona virüsü vakasının bildirildiği eyalet. Şimdiye kadar eyalette dördü ölümlü olmak üzere 458 vaka görüldü. Hindistan’daki toplam vaka sayısı ise 27 bin 892, hayatanı kaybedenlerin sayısı ise 872.