Hindistan’da siklon öncesi kaçış: 800 bin kişi yollara düştü

Hindistan’da yüzlerce köyden 800 bine yakın kişi yarın ülkeyi etkisi altına alması beklenen Fani Siklonu öncesinde evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Binlerce yardım çalışanı risk altındaki bölgelerde yaşayanların güvenli yerlere götürülmesi için seferber oldu.

Fotoğraf: Hindistan Basın Birliği

Hızı saatte 200 kilometreyi bulan rüzgar estirecek olan Fani Siklonu’nun en ağır darbeyi Orissa eyaletine vurmasını bekleyen yetkililer, iki limanda faaliyeti durdurdu. Eyaletteki tüm okul ve üniversitelerde öğrenime ara verildi.

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Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin de büyük risk altında olduğunu belirten yetkililer, “Sadece Orissa’daki Puri kentinde yaşayan 100 bin kişi evini terk etti” dedi ve kentteki 858 yıllık Jagannath Tapınağı’na zarar gelmeyeceğini umduklarını dile getirdi.

Orissa Meteoroloji Merkez Müdürlüğü, “Yukarıda belirtilen bölgeler en riskli olanlar. Ancak, en az 11 bölge etkilenecek. Boşaltılmayan yerleşim birimlerinde yaşayanların evlerinden çıkmamalarını istiyoruz” açıklamasını yaptı. Özellikle balıkçılara denize çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Fani Siklonu son 30 yılda Hindistan’ın doğu sahilini vuran dördüncü büyük fırtına olacak. 2017’deki Ockhi Siklonu 200 kişinin ölümüne neden olmuştu.