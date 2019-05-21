Hindistan’da seçim hilesi tartışması: Muhalefet ‘oy verme cihazlarına müdahale edildi’ diyor

Hindistan’da, 900 milyon seçmenin 39 gün süreyle ülkenin 545 sandalyeli parlamentosunun üyelerini belirlemek için oy kullandığı seçim 19 Mayıs’ta sona erdi ve ‘hile’ tartışmaları başladı.

Fotoğraf: BBC

Sandık çıkış anketleri, Başbakan Narendra Modi’nin sağcı Hindistan Halk Partisi’nin kazandığına ve tek başına iktidar olabileceğine işaret ediyor. Muhalefet ise perşembe yapılacak resmi sonuç açıklaması öncesinde oy verirken kullanılan elektronik seçim cihazlarına müdahale edildiğini savunuyor.

Reklam

Hindistan Seçim Komisyonu, muhalefetin bazı bölgelerde ‘cihazların yönlendirildiği’ne dair iddialarını reddederek ‘oyların müdahale edilmemesi için’ gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

Bugün komisyonla görüşecek olan muhalefet partilerinin temsilcileri ise cihazların uzaktan sisteme girilip manipüle edilemeyeceğine dair garanti istediklerini açıkladı.

Dünyanın en büyük seçimi olarak nitelendirilen seçimi düzenleyen ülkenin ‘Lok Sabha’ olarak adlandırılan parlementosunun üyelerinin belirlendiği seçimde Modi’nin en güçlü rakibi Hindistan Ulusal Kongresi’nin lideri Rahul Gandi’ydi.