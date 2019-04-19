Hindistan’da seçim ekibi tek bir oy için 483 km yol katetti

Hindistan’da 900 milyon seçmenin oy kullanacağı ve 39 gün gürecek parlamento seçimlerinde, tek bir vatandaşın oy kullanması için seçim ekibinin dört günlük bir yolculukla 483 kilometre yol katetmesi gerekti.

Fotoğraflar: The Washington Post / Niha Masih

Washington Post’tan Niha Masih’in haberine göre, Çin sınırındaki Malogam beldesinde tek bir kadın seçmenin oy kullanabilmesi için seçim ekibi oy kullanma makineleri ve gerekli belgelerle, dağ yolları ve nehir yataklarını aşmaları gereken 500 kilometreye yakın bir mesafeyi dört günde aldı.

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Dört günlük yolculuk, iki dakikalık oy işlemi

11 Nisan’da yola çıkan ve Malogam’a sandık götüren ekip çalışanlarından biri 2011’de yapılan son nüfus sayımına göre Malogam’da kayıtlı beş vatandaşın olduğunu, fakat seçmen kaydı olan tek bir kişi bulunduğunu söyledi. Sokela Tayang adlı seçmen kurulan sandığa gelip oy verdiği için Malogam’da seçime katılım yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

Seçmen Tayang’ın oy kullanma işlemi iki dakikadan kısa sürdü. Tayang oy verdiği temsilcilerine bazı taleplerini de iletti: “Daha fazla istihdam ve kalkınma istiyoruz. Bu bölge hala balta girmemiş bir orman gibi ve kalkınması gerekiyor.”

Birkaç selfie çekildikten sonra Tayang ekibe zahmetleri için teşekkür etti fakat sandığın saat 17:00’ye kadar açık kalması gerekti.

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Sandığı götürmek için aslanlı ormanlar, timsahlı bataklılar geçiliyor

Hindistan kanunlarına göre hiçbir seçmenin oy kullanmak için iki kilometreden fazla yol katetmemesi gerekiyor. Bu sebeple de farklı seçim ekipleri ülkenin uzak bölgelerine demokrasinin en temel taşı ‘sandığın‘ ulaşması için yeri geliyor aslanlı ormanları, yeri geliyor timsahlı dereleri aşıyor.

Batı Gujarat eyaletinde de bir ekip aslanlarla dolu bir balta girmemiş ormanı aşması gerekecek. Himalaya Dağları’ndaki Ladakh bölgesinde seçim ekipleri önce uçakla bir noktaya kadar bırakılıp, sonrasında oksijen tüpleriyle trekking yaparak seçmenlere ulaşmaya çalışacak.

Ülkenin doğu yakasındaki Andaman ve Nicobar adalarında ise ekiplerin timsahlarla dolu bataklıklardan cesaretle geçmesi gerekecek.

Her seçmenin evinden azami iki kilometre uzaklıktaki bir merkezde oy atacağı 39 günlük seçim süreci 7 milyar dolara (yaklaşık 39.73 milyar lira) mal olacak. Sayım 23 Mayıs’ta gerçekleşecek.