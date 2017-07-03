Hindistan’da rekor: 1.5 milyon gönüllü 66 milyon ağaç dikti

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde 12 saatte 66 milyonu aşkın ağaç dikilerek dünya rekoru kırıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Namara nehri kıyılarının ağaçlandırılması için yürütülen kampanyada 1.5 milyon gönüllü faaliyet gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan eyalet başbakanı Shirvraj Singh Chouhan, “Tarihi bir gün. Bu ağaçlarla sadece Madya Pradeş’e değil, tüm dünyaya hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması kapsamında 2030’a kadar ormanlık alanlarını yüzde 95 milyon hektara çıkarmayı taahhüt eden Hindistan’ın yüzde 24’ü ormanlarla kaplı.