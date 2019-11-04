Hindistan’da hava kirliliği nedeniyle ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı yapıldı

Başkent Yeni Delhi’de, hava kirliliğinin kritik seviyeye ulaştığı Hindistan’da yetkililer ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı yaptı.
Kentte, kritik seviyeye ulaşan hava kirliliğinin kamu sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşması nedeniyle cuma günü acil durum ilan edilmiş; maske dağıtılmıştı.
Okulların tatil olmasının ardından yetkililer, sokağa çıkılmaması, pencere ve kapıların kapalı tutulması konusunda halkı uyardı.
Kentte hava kirliliği özellikle sabah ve akşam saatlerinde artıyor. Kirliliğin nedenlerinin başında çiftçilerin anız yakması ve araçlardan yayılan karbon monoksit geliyor.