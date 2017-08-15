Hindistan’da ‘Game of Thrones’un bir bölümünü sızdıran dört kişi tutuklandı

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Hindistan’da merakla beklenen yedinci sezonu başlayan fenomen dizi ‘Game of Thrones’un bir bölümünü sızdırdıkları gerekçesiyle dört kişi tutuklandı.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluştu.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre tutuklanan üç kişi dizinin Hindistan’daki internet haklarını elinde bulunduran Hotstar adına bölümleri depolayan Prime Focus Technology isimli firmanın çalışanı.

Korsanlar fidye istemişti

Bilgisayar korsanları, geçen haftanın başında dizinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu çaldıklarını duyurmuştu. ‘The Spoils of War’ adlı bölüm, sosyal medya platformu Reddit’e yüklenmiş, HBO, sızıntının siber saldırıyla ilgili olmadığını açıklamıştı.

HBO’dan fidye isteyip üç gün süre tanıyan bilgisayar korsanlarının 1.5 terabaytlık veri çaldıkları açıklamasının aksine HBO, e-posta sisteminin tamamen ele geçirildiğine inanmadıklarını duyurdu. Sızdırılan veriler arasında, ‘Game of Thrones’ oyuncularının kişisel iletişim bilgileri de bulunuyor.

Kanalın kendilerine 250 bin dolar teklif ettiğini gösteren mail’i yayınlayan korsanlar HBO’dan 6 milyon dolar fidye istemişti.