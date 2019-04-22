Hindistan’da ‘farklı kasttan biriyle ilişkisi var’ iddiasıyla ‘kocasını taşıma’ cezası

Hindistan’da başka bir kasttan bir adamla ilişkisi olduğu iddiasıyla bir kadına ‘kocasını omzunda taşıma’ cezası verildi ve kadının eşini sırtında taşıdığı görüntüler sosyal medyada hızla viral oldu.

#WATCH Madhya Pradesh: Villagers force a woman to carry her husband on her shoulders as a punishment in Devigarh, Jhabua allegedly for marrying a man from a different caste. (12.4.19) pic.twitter.com/aNUKG4qX7p Reklam

— ANI (@ANI) April 13, 2019

Asian News International (ANI) haber ajansının Twitter’dan paylaştığı videoda Madhya Pradesh eyaletindeki olay net bir şekilde izlenebiliyor. İnternette hızla yayılan videoda Devigarh köyünde bir kadının eşini omzunda taşıdığı, köydeki kalabalık bir grubun kadını eşini taşımaya zorladığı, bu cezayı eğlenerek izledikleri ve telefonlarıyla bu anları kaydettiği görülüyor.

Indian Express’te yer alan habere göre, polis görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlattı. Konuya ilişkin sadece iki kişi tutuklandı. Polis yetkilisi diğer sorumluluları da yakalamaya çalışıldığını aktardı.