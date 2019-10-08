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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan’da dört kişi selfie çekerken öldü

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir baraj gölünde selfie çekmek isteyen dört kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, yeni evli bir çiftin ve ailelerinden dört kişiyle baraj gölüne gittiğini, burada selfie çekmeye çalışırken dört kişinin boğulduğunu açıkladı.

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Altı kişinin baraj gölüne girip el ele tutuşarak selfie çekmek istediği anda birinin ayağının kaydığı ve hepsinin dalgalar tarafından sürüklendiği belirtildi.

Polisin açıklamasına göre yeni evli genç adam kurtuldu ve sadece baldızını kurtarabildi.

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