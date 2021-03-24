Hindistan’da çift mutasyonlu virüs tespit edildi: Bağışıklığı aşabilir, daha bulaşıcı

Hindistan’da Covid-19’un yeni bir çift mutant varyantı ve 771 başka varyant daha tespit edildi. Hint hükümeti, “Bu tür [çifte] mutasyonlar bağışık sistemini aşabilir ve daha hızlı bulaşır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hindistan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 10 laboratuvardan oluşan Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu (INSACOG), ülke enelinde 18 eyaletten toplanan numuneler üzerinde genomik sıralama gerçekleştirdi.

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Genomik sıralama, bir organizmanın (bu durumda virüsün) tüm genetik kodunu haritalandırmak için yapılan bir test süreci. Virüsün genetik kodu, kullanım kılavuzu gibi çalışıyor. Virüslerde mutasyonlar yaygın, ancak çoğu önemsiz ve bulaşma veya ciddi enfeksiyona neden olma özelliğinde herhangi bir değişikliğe neden olmuyor.

Bunun yanında, Britanya veya Güney Afrika varyantı gibi bazı mutasyonlar, virüsü daha bulaşıcı ve hatta bazı durumlarda daha ölümcül hale getirebiliyor.

‘Aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon‘

BBC’nin haberine göre virolog Shahid Jameel, çift mutasyonun ‘aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon’ olduğunu belirtti ve şunları aktardı: “Virüsün spike proteininin kilit alanlarında meydana gelen çifte mutasyon, bu riskleri artırabilir ve virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale getirmesine izin verebilir.”

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Hükümet, Hindistan’ın batı Maharaştra eyaletinden toplanan örneklerin analizinde, geçen yılın aralık ayına kıyasla ‘E484Q ve L452R mutasyonlarına sahip örneklerde bir artış görüldüğünü’ kaydetti.

Hükümet, vaka sayılarındaki artışın mutasyonlarla bağlantılı olduğunu reddetti: “Hindistan’da VOC’ler (endişe verici varyantlar) ve yeni bir çift mutant varyant tespit edilmesne rağmen, bunlardan bazı eyaletlerdeki vakalardaki hızlı artışı açıklamak için yeterli sayıda tespit edilmemiştir.”

Bu ayın başlarında BBC’den Soutik Biswas’a konuşan Dr. Jameel, şunları aktarmıştı: “Sürekli olarak izlememiz ve endişe verici varyantların hiçbirinin toplumda yayılmadığından emin olmamız gerekiyor. Bunun şu anda gerçekleşmemesi, gelecekte olmayacağı anlamına gelmez. Kanıtları yeterince erken edindiğimizden emin olmalıyız.”

18 eyalette toplanan 10 bin 787 örnekten 736 Britanya varyantı, 34 Güney Afrika varyantı ve bir Brezilya varyantı tespit edildiği aktarıldı.