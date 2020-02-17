Hindistan’da bir tren koltuğu Tanrı Şiva’ya rezerve edildi

Hindistan’da üç kutsal kenti birbirine bağlayan hatta çalışan trendeki bir koltuğun Hint tanrısı Şiva adına rezerve edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Twitter

Hindistan Demiryolları’nın ‘Kashi Mahakal Ekspresi’ndeki 64 numaralı yataklı koltuk, Şiva’nın fotoğrafları ve çelenklerle süslenerek, yolculara ‘tanrının yakınlarda olduğunu’ hatırlatmak amacıyla dizayn edilmiş.

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Kuzey demiryolları sözcüsü Deepak Kumar, “İlk defa tanrı Şiva için bir koltuk rezerve edildi” dedi.

Şiva’ya adanan büyük tapınakların olduğu üç kenti birbirine bağlayan tren, Uttar Pradesh eyaletindeki antik bir kutsal kent olan Varanasi’den hareket ederek, Indore ve Ujjain’den geçiyor. Haftada üç kez yapılan 1131 kilometrelik yolculuk yaklaşık 19 saat sürüyor.



