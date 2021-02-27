Hindistan’da bir adam horoz dövüşü sırasında kendi horozu tarafından öldürüldü

Hindistan’da yasadışı bir horoz dövüşü sırasında bir adam, vücuduna bıçak yerleştirdiği horozu tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Kaçmaya çalışan horozun vücuduna yerleştirilmiş bıçağın, kuşun sahibinin kasıklarına saplandığı tespit edildi. Hindistanlı adam hastaneye giderken hayatını kaybetti.

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Telangana eyaletinin Lothunur kasabasında meydana gelen olaya karışan 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, olaya karışanlar ‘adam öldürme’, ‘yasadışı bahis’ ve ‘horoz dövüşüne ev sahipliği yapmak’la suçlanıyor.

BBC’nin aktardığına göre horoz dövüşü 1960 yılında Hindistan’da yasa dışı hale getirildi ancak Telangana gibi kırsal alanlarda hala nispeten yaygın.