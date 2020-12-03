Hindistan’da ‘aşk cihadı’na karşı çıkarılan yasada ilk tutuklama

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde çıkarılan ‘zorla ya da kandırarak İslam’a döndürme karşıtı’ yasa kapsamında ilk tutuklama yapıldı.

Fotoğraf: IANS

Ülkedeki radikal Hindu gruplar, Müslüman erkekleri, evlilik yoluyla Hindu kadınları İslam’a döndürmekle suçlarken, bunu ‘aşk cihadı‘ olarak nitelendiriyor. Diğer yandan, söz konusu yasa bazı kesimlerce İslamofobik bulunarak eleştirilmişti.

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Yasa kapsamında, bir kadının babasının şikayetiyle tutuklanan kişi, İslam’a döndürmek için baskı uygulamak ve tehdit etmekle suçlandı.

Dün tutuklanan adam, masum olduğunu söylerken, söz konusu kadınla bir bağı olmadığını belirtti.

Yasaya göre belirtilen suçu işleyenler 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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Geçen ay kabul edilen yasayla Uttar Pradeş ‘zorla ve hileli’ din değişimlerine karşı yasa çıkaran ilk eyalet olmuştu.

‘Aşk cihadı’ terimi Hindistan yasaları tarafından resmen tanınmamakla birlikte, son aylarda manşetlerde sıkça yer alıyor.

Ekimde ünlü bir mücevher markasının iki farklı dinden çiftin yer aldığı reklamı ‘aşk cihadı‘na teşvik etmekle suçlanmış ve geri çekilmişti.

Geçen ay da yetkililer benzer bir suçlamayı Netflix dizisine yöneltmişti. ‘A Suitable Boy’ adlı dizide Hindu bir kadınla Müslüman bir erkeğin öpüştükleri sahnede kameranın yana kayarak bir Hindu tapınağını göstermesi tepkilere neden olmuştu.

Ülkede dört eyalette daha yasanın taslak çalışmaları devam ediyor.