Hindistan ve Çin, Himalaya sınırından askerleri çekme kararı aldı

Hindistan ve Çin ordu komutanları, son çatışmada 20 Hindistan askerinin hayatını kaybettiği bölgeden askerleri çekme konusunda anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

İki taraftan da üst düzey askeri yetkililer dün bir araya gelerek batı Himalayalar’da yer alan Ladakh bölgesindeki tansiyonu düşürmek için girişimlerde bulundu.

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Reuters’a konuşan Hindistan hükümetinden bir kaynak “Doğu Ladakh’ta ihtilaf yaşanan tüm bölgelerden askerlerin çekilmesi görüşüldü ve iki taraf bu konuda adım atmaya karar verdi” dedi.

İki ülke arasında uzun zamandır tartışmaya neden olan Galvan Vadisi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan çatışmada 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmiş, en az 76 asker de yaralanmıştı. Çin kanadından konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.