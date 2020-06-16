Hindistan ve Çin güçleri arasında çatışma: Yirmi Hint askeri hayatını kaybetti

Hindistan’ın Ladakh bölgesinde bulunan Galwan Vadisi’nde Hint ve Çin güçleri arasında dün gece çıkan çatışmada can kayıpları olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

20 Hint askerinin öldüğü çatışma sonrasında Srinagar-Leh Ulusal karayolu yakınına Hint askerlerinden oluşan ek güvenlik gücü konuşlandırıldı.

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NDTV tarafından yayınlanan Hindistan hükümeti açıklamasında, “Galwan Vadisi’nde tansiyonun düşürülmesi çabaları devam ederken, dün zayiatların da olduğu bir çatışma gerçekleşti. Hindistan tarafında iki asker ve bir subay hayatını kaybetti. İki taraftan üst düzey askeri yetkililer şu anda durumu yatıştırmak için toplantı halindeler” ifadeleri kullanıldı.

İki ülke son aylarda bölgeye binlerce asker sevk etmişti. Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları’ndaki bir bölgede yaşanan sınır anlaşmazlığı nedeniyle iki ülke arasında bir süredir tansiyon yükseliyordu.

Konuyla ilgili bir açıklama da Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, konuyla ilgili sorulan soru üzerine, sınır hattında yaşanan bir çatışmadan haberdar olmadıklarını belirtti.

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Pekin yönetimi ayrıca Hindistan’ı tek taraflı adımlar atılmaması konusunda uyardı.