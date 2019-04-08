Hindistan seçime gidiyor: 900 milyon kişinin oy kullanma işlemi 39 gün sürecek

Bu hafta, dünya nüfusunun sekizde birinden kalabalık olan 1.3 milyarlık Hindistan yeni parlamentoyu belirlemek için seçime gidiyor. 900 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim 11 Nisan’da başlayıp 19 Mayıs’ta sona erecek, başka deyişle oy verme işlemi 39 gün sürecek. Sayım 23 Mayıs’ta.

2014 seçimlerinden. (Fotoğraf: Hindustan Times)

22 farklı dil, binlerce farklı lehçe konuşan milyonlarca kişi, 800 bini aşkın oy kullanma merkezinde, her eyalet ve bölge için ayrı ayrı belirlenen tarihlerde oyunu kullanacak. Seçmen sayısının yüksek, bazı kırsal bölgelerde elektrik olmaması gibi nedenlerden dolayı seçim güvenliğini sağlayabilmek için haftalarca sürecek seçimde 11 milyon kişi görev yapacak. Her seçmenin evinden azami 2 kilometre uzaklıktaki bir merkezde oy atacağı seçim süreci 7 milyar dolara (yaklaşık 39.73 milyar lira) mal olacak.

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Pilli cihazlar aracılığıyla da oy atıyorlar

18 yaşı dolduranların oy kullanabildiği ülkede 84 milyon kişi ilk defa oy atacak. Evrak çantası büyüklüğünde, pille çalışan elektronik cihazlarla oy kullanılacak. Bu cihazlar partiler tarafından hacklenebildikleri, bir partinin lehine programlandıkları gerekçesiyle her seçimde tartışma konusu oluyor.

Sayım günü ise 23 Mayıs. Sayım işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak. Sonuçlar öğlene kadar belli olacak. Çekişmeli, başa başa geçen bir seçim olursa ise sonuçların netleşmesi akşamı bulacak. Ülkenin 545 koltuklu parlamentosu Lok Sabha’nın üyeleri belli olduktan sonra koalisyon hükümeti kurabilen partinin lideri ülkenin yeni başbakanı olacak.

2014 seçimlerinde 282 sandalye kazanan sağcı Hindistan Halk Partisi’nin lideri Narendra Modi başbakan olmuştu. Bu seçim Modi’nin en büyük rakibi merkez sol çizgideki Hindistan Ulusal Kongresi’nin lideri rahul Gandi.

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İktidar olan partinin öncelikli gündem maddeleri Pakistan’la son dönemde artan gerilim ve yüzde 6.1’le son 45 yılın en yükseğine ulaşan işsizlik sorunu olacak.