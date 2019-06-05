Hindistan-Pakistan sınırında ‘düşman’ cepheler bayramlaştı

Nükleer silah barından iki Güney Asya ülkesi Hindistan ve Pakistan’ın sınırda görev yapan askeri birlikleri ramazan bayramı dolayısıyla çarşamba günü birbirlerine bayram şekeri ikram ederek bayramlaştı.
Keşmir bölgesine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle 70 yıldır iki ülkenin askerleri sınırda elleri tetikte bekliyor.
Asian News International’da yer alan habere göre, Hindistan’da Attari-Wagah sınırında Sınır Güvenlik Güçleri personeli Ramazan Bayramı nedeniyle Pakistan tarafındaki cephede görev yapan askerlerle bir araya geldi ve fotoğraf çekildi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Süheyl Mahmud ve Pakistan’ın Hindistan Yüksek Komiseri Syed Haydar Şah ise Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Jama Mescit Camii’nde bayram namazını birlikte kıldı.
Şubat ayında Pakistan ordusunun iki Hindistan savaş uçağını vurup birini düşürdüğünü açıklamasıyla nükleer silah barındıran iki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaşmıştı.