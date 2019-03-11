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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma çıktı: İki ölü, dört yaralı

Hindistan ve Pakistan sınırında devam eden çatışmalarda iki Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan ordusu sınır devriyelerini artırdı. Fotoğraf: Reuters

İHA’nın geçtiği habere göre, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin arasında fiili sınır olan Keşmir’deki kontrol hattında (LoC) Hindistan tarafından ateş açıldığı belirtildi.

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Anlaşmazlığın geçmişi

Son günlerde iki ülke arasında sıcak temasa varan gerilim uçak düşürülmesiyle savaş endişesinin zirveye çıkmasına neden oldu. Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle iki ülke ordusu 70 yıldır sınırda elleri tetikte bekliyor. Zaman zaman da askerler arasında küçük çaplı çatışmalar görülüyor.

Son gerilim, 14 Şubat’ta Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 41 kişinin ölmesi sonrasında çıktı. Saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutan Hindistan’da gösteriler başlarken Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Pakistan’daki ‘terör kampları’na hava operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.

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