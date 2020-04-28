Hindistan, Oxford’un deney aşamasındaki ‘corona’ aşısında seri üretime başlıyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi, geçen hafta Britanya’da insanlar üstünde deneylere başlanan, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona aşısında seri üretime geçeceklerini duyurdu. Aşının işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmiyor.

Fotoğraf: Oxford Üniversitesi

Yılda 1.5 milyar aşı üretim kapasitesi olan Hindistan Serum Enstitüsü (The Serum Institute of India), Oxford’daki deneyin sonuçlarını beklemeden üretime başlayacak.

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Britanya, Oxford Üniversitesi’nde geliştirilen aşının insan deneylerine geçen hafta perşembe günü başlamış, ilk dozlar iki kişi üzerinde uygulanmıştı. Üniversitenin aşı ekibinden Prof. Dr. Andrew Pollard her şey yolunda giderse milyonlarca doz aşının sonbaharda hazır olabileceğini söylemişti. Hükümet tarafından fonlanan deney kapsamında ilk aşamada 1100 kişiye aşı yapılacak.

Hintli şirketin CEO’su Adar Poonawalla, Times Of India’ya o kadar beklemeyeceklerini belirterek şunları söyledi: “Altı ay boyunca ayda beş milyon doz aşı ürereceğiz. Britanya’daki deneylerin eylüde bitmesini bekleyip sonra burada üretime başlayamayız. Bu kararı riskleri ve maliyetini göze alarak verdik. Deneyler başarılı olursa yeterli dozda aşıya sahip olmak ve üretime avantajlı başlamak için bu kararı aldık. Zamanla aylık üretimi de artırabiliriz. Eylül sonunda 20 ila 40 milyon arası doz üretmiş olmayı hedefliyoruz.”

Oxford’un geliştirdiği aşı makak (şebek) maymunlarında denenmiş ve başarılı olmuştu. Tek doz aşı yapılıp corona virüsüne maruz bırakılan maymular 28 günün sonunda sağlıklıydı. Bu maymun türü insana en yakın olanlardan biri. Ancak maymunlarda bağışıklık sağlanmış olması aşının insanlara da aynı ölçüde koruma sağlayacağı anlamına gelmiyor.

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Oxford’un MERS aşısı avantajı

Oxford’un yine corona virüsünden kaynaklanan SARS ve MERS aşıları üzerine halihazırda çalışmaları bulunduğu için yeni tip corona virüsü aşı projesinde avantajlı olduğu dile getirilmişti.

Yeni tip corona virüsü ortaya çıktığında insanlar üzerinde deneme aşamasına geçmiş MERS aşısına sahip olduklarını belirten Pollard böylece yeni tip corona virüsünün genetik kodu ocak ayında çözüldüğünde bu yeni aşıyı hazırlamalarının çok kısa sürdüğünü söylemişti.



