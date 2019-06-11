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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan kripto para ticaretine 10 yıla kadar hapis cezası getiriyor

Hindistan’ın kripto para birimi ticaratine para cezası ya da bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezası vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Hindistan Maliye Müsteşarı Subhash Chandra Garg, geçen hafta, kripto para birimleri yaptırımlarına yönelik bir taslağın hazırlandığını söylemişti..

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The Economic Times, Garg’ın bahsettiği taslağın ‘Kripto Para Birimlerinin Yasaklanması ve Dijital Para Birimleri Yaptırımları 2019‘ adını taşıdığını yazdı. ‘Adını vermek istemeyen bir devlet yetkilisine’ dayandırılan haberde, “Yönetim, kripto para birimlerinin yasaklanması ve dijital para birimlerine yönelik yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir yasa taslağı için bakanlıklararası müzakerelere başladı” dendi.

Bloombergquint’in ‘Hindistan kripto para kullanımına 10 yıl hapis cezası teklif etti‘ başlıklı haberinde de şu ifadeler yer aldı: “Doğrudan veya kısmen kripto para birimi madenciliği, alım satımı ve transferi, piyasaya kripto para birimi sürümü yapan kişiler para cezasına veya bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.”

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