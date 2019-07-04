Hindistan kavruluyor: 100 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetti. Kimi bölgelerde okullar kapatılırken halka dışarıya çıkmama çağrısı yapılıyor.

Fotoğraf: Reuters

CNN’in haberine göre Hindistan’ın başkenti Delhi’de sıcaklık 48 dereceye çıktı. Başkentin batısında da sıcaklıklar 50 derecenin üzerinde seyrediyor.

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Ülkenin en yoksul bölgelerden Bihar’da sıcaklıklar nedeniyle okullar beş gün tatil edildi.

Hükümet insanlara ‘evlerinde kalma’ çağrısı yapıyor ama ‘milyonlarca kişi her gün işe gidip gelmek zorunda olduğundan’ yetkililer can kaybını engellemekte güçlük çekiyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) hidroloji ve iklim profesörü Elfatih Eltahir, Hindistan’ın küresel ısınma ve iklim krizi sebebiyle yaşanan değişikliklerden en olumsuz şekilde etkilenecek ülkeler arasında olduğunu söyledi.

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‘Küresel ısınmayı engellemeye dair adımlar atılsa bile sıcak hava dalgalarının gelecekte daha kötü hale gelebileceğini’ belirten Eltahir, gerekli önlemler alınmazsa durumun geri dönülemez bir noktaya varabileceğini vurguladı.