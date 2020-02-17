Hindistan, Erdoğan’ın Keşmir açıklaması sonrası Türk büyükelçiyi dışişlerine çağırdı

Hindistan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Keşmir bölgesine ilişkin tartışmalara neden olan açıklamalarını diplomatik olarak protesto etmek amacıyla Türkiye’nin Hindistan büyükelçisini dışişlerine çağırdı ve ikili ilişkileri etkileyeceği konusunda uyardı.

Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han. (Fotoğraf: DHA)

Erdoğan geçen hafta Pakistan’a yaptığı ziyarette, Hindistan’ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir bölgesinde başlattığı yeni uygulamalar nedeniyle durumun kötüleştiğini ve Türkiye’nin Keşmir halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirtmişti.

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Erdoğan, Pakistan parlamentosuna Keşmir sorununun baskı yoluyla değil adalet temelinde çözüleceğini söylemişti.

Keşmir’in tamamını ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gören Hindistan, Türkiye’nin Hindistan büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’a, Erdoğan’ın açıklamalarından Keşmir anlaşmazlığının tarihini anlamadığının anlaşıldığını söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, “Bu son açıklama, Türkiye’nin diğer ülkelerin iç işlerine karışmasına bir örnek daha. Hindistan bunu tamamen kabul edilemez buluyor” dedi.

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Kumar, Erdoğan’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Bu gelişmelerin ikili ilişkilerimiz üzerinde güçlü etkileri var” dedi.

Hindistan, Pakistan’ı on binlerce insanın öldürüldüğü topraklardaki isyanı desteklemekle suçluyor. Türkiye’yi ise Pakistan’ın ‘sınır ötesi terörizm’ kullanımını meşrulaştırmaya çalışmakla suçluyor.

Keşmir sorunu

Hindistan, ağustos ayında Keşmir’in özerkliğini kaldırdı ve bölgeyi tamamen Hindistan’a entegre etmenin ve 30 yıllık bir isyanı bastırmanın bir yolu olarak yeniden federal yönetim altına aldı. Keşmir bölgesinin bir bölümüne hakim olan Pakistan, bu adımı sert şekilde eleştirirken, Türkiye ve Malezya gibi diğer Müslüman ülkeler Hindistan’a bu kararı yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yönetimi misilleme amacıyla Malezya’dan palm yağı ithalatına sınır getirdi. Yetkililer Hindistan’ın Türkiye’den de ithalatları bir miktar azaltmayı planladığını söyledi.