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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan da S-400 kriziyle uğraşacak: Washington Pompeo ziyareti öncesi uyardı

Washington, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan ziyareti öncesinde cuma günü Asya ülkesini Rusya’dan S-400 füze sistemlerini almaması konusunda tekrar uyardı.

Hindistan’ın ingilizce dilindeki günlük gazetesi The Economic Times’da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kıdemli bir yetkilisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada “S-400 konusunda Hindistan da dahil tüm müttefik ve ortaklarımızı Rusya ile Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’nı (CAATSA) yürürlüğe sokma riski taşıyan faliyetlerden vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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ABD’nin Hindistan’a müttefikleri Japonya, Güney Kore ve Avustralya’ya da sunulan gelişmiş savunma teknolojileri sunduğunu belirten yetkili ‘Hindistan’ın NATO müttefikleriyle eşdeğer tutulduğunu’ da sözlerine ekledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı daha önceki açıklamalarında milyarlarca dolar değerindeki S-400 anlaşmasını iptal etmeyeceğini belirtmişti.

Hint mevkidaşı S Jaishankar’ı ziyaret edecek Pompeo’nun Başbakan Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Osaka’da gerçekleşecek G-20 zirvesindeki buluşmalarına zemin hazırlayacağı belirtiliyor.

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