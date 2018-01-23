Hıncal Uluç’tan haber kanallarına: Hiç utanmaları yok, gece bıraktığım altyazılar dönüyor

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Sabah yazarı Hıncal Uluç, haber kanallarının ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dair haberlerde son dakika ibaresiyle yeni bilgileri vermemesine çattı.

Uluç, ‘Son Dakika’nız batsın Haber Kanalları’ başlıklı yazısına şöyle başladı: “NTV, CNN, HaberTürk, benim Tv’de de arka arkaya.. Tıkladım. Üçünde de kırmızı yazılarla ‘Son Dakika’ dönüyor.. Afrin Harekâtı’ndan son haberi alacağım yani.. Hayır!. Üçünde de, yeni tek haber, tek satır, tek kelime yok. Bir gece evvel bıraktığım altyazılar aynen dönüyor.. ‘Son Dakika’ kocaman kırmızı uyarısıyla 24 saatlik haberi veriyorlar. Hiç utanmaları, hiç sıkılmaları yok.. Ekran kızarmış. Onların yüzü kızarmıyor.”

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“Bu rezilliğin farkında bile değiller. Çünkü içlerinden bir tanesi bile, kendi ekranına bakmıyor. İçlerinden bir tanesi bile, ‘Gazetecilik’ peşinde değil..” diyerek sözlerine devam eden Uluç, haber kanallarının birbirlerinin kötü birer ‘kopyası’ olduğunu söyledi.

‘Bir haber kanalı, 24 saatini tek habere bağlar mı?’

Uluç yazısını şöyle sürdürdü: “Halkın merak ettiği Afrin’den başka olay yok mu?. 24 saatte küflenmiş, kokuşmuş bayat cümleleri dönme uğruna, milletin merak ettiği başka haberleri vermemek ne oluyor? Bir haber kanalı, 24 saatini tek habere bağlar mı? Bizimkiler bağlar.. Çünkü böyle bir olay oldu mu, tatile girerler.. Bütün servisler sırt üstü yatar.. 15 yaşındaki bir stajyere emanet edilmiş ‘Son Dakika’ yazıları da, bir kere yazılır ve kalır. Onlar artık döner de döner.. ‘Son Dakika’ olduğu zaman, öbür tüm konular da kapandığı için de hepten tatile girerler.”