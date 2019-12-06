Hıncal Uluç: Yaşa Tuzla!.. Hakemi de yendiniz Terim’i de

Ben Galatasaraylıyım.. Hem de iyi Galatasaraylıyım. Çarşamba gecesi ilk defa, Galatasaray’ın mağlup olması beni coşturdu. Allahtan evde tek başımaydım da, “YaşaTuzla!.. Hakemi deyendiniz Fatih Terim’ide” diye çığlık atarak havaya fırladığımı kimse görmedi.

Gören olsa, delirdiğime hükmedebilirdi zaten..

Niye böyle delicesine sevindim, üçüncü küme takımı Tuzla’nın (Adı İkinci Lig ama yanılmayın, baştakine Süper Lig denince, alttakiler “Birinci” diye başlıyor ya) hem de Ali Sami Yen’de, Galatasaray’ı 2-0 gibi net bir skorla yenmesine?.

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Dedim ya, “İyi Galatasaraylıyım” da ondan..

Buradaki “iyi”yi iyi değerlendirmeniz lazım..

Hıncal Uluç’un yazısı