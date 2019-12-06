Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Yaşa Tuzla!.. Hakemi de yendiniz Terim’i de

Ben Galatasaraylıyım.. Hem de iyi Galatasaraylıyım. Çarşamba gecesi ilk defa, Galatasaray’ın mağlup olması beni coşturdu. Allahtan evde tek başımaydım da, “YaşaTuzla!.. Hakemi deyendiniz Fatih Terim’ide” diye çığlık atarak havaya fırladığımı kimse görmedi.

Gören olsa, delirdiğime hükmedebilirdi zaten..
Niye böyle delicesine sevindim, üçüncü küme takımı Tuzla’nın (Adı İkinci Lig ama yanılmayın, baştakine Süper Lig denince, alttakiler “Birinci” diye başlıyor ya) hem de Ali Sami Yen’de, Galatasaray’ı 2-0 gibi net bir skorla yenmesine?.

Reklam

Dedim ya, “İyi Galatasaraylıyım” da ondan..

Buradaki “iyi”yi iyi değerlendirmeniz lazım..

Hıncal Uluç’un yazısı

SON HABERLER

Kurallara uymayan balıkçılara 23 milyon 600 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk 10 ayında 94 bin 422 su ürününün denetlendiğini belirterek, “588 ton su ürünü ve 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı” dedi.

50 yıldır zirvede: ‘It’s a Wonderful Life’

75 yaş üstü eski tüfekler ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Duayenlerin filmi ‘The Irishman’in yankıları sürerken, bu kez müzik dünyasının büyük ustası Paul McCartney’den haber geldi. The Beatles eski üyesi 77 yaşındaki McCartney, ‘It’s A Wonderful Life’ filminden uyarlanacak müzikal için beste yapacağını açıkladı. Usta sanatçı, ilk kez bir sahne müzikali için çalışacağını, şarkı sözlerini Lee Hall ile birlikte yazacaklarını ve müzikalin 2020 yılı sonuna doğru sahneleneceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...