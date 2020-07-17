Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Yabancının sınırsız olması, Türk futbolcusu ucuzlasın diye isteniyor

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sayısını kademeli olarak indirme kararı aldı ve kıyamet koptu.
Başta kulüpleri “Benden sonratufan” zihniyeti ile yöneten başkanlarayaklandılar. Sonra onların bol paraverdikleri hocalar.. Sonra da bu başkanve hocaların güdümündeki spor,pardon futbol, daha da pardon, Üçbüyükler medyası.. (…)

Niye yabancı futbolcu isteniyor?.
Hayır!. Avrupa Kupalarında iyi sonuçlar almak için değil?.
Hani nerde o iyi sonuçlar, o zaman? (…)

Reklam

Yabancının sınırsız olması niye isteniyor, biliyorsunuz değil mi, Spor Şefleri?.
Türk futbolcusu ucuzlasın diye.. Türk’ün pazarı olmasın diye..
Evet, aynen o..

Hıncal Uluç’un yazısı

SON HABERLER

İçişleri: Van’da keşif uçağı düştü; yedi şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da düşen keşif uçağına ilişkin, “Ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...