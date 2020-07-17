Hıncal Uluç: Yabancının sınırsız olması, Türk futbolcusu ucuzlasın diye isteniyor

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sayısını kademeli olarak indirme kararı aldı ve kıyamet koptu.

Başta kulüpleri “Benden sonratufan” zihniyeti ile yöneten başkanlarayaklandılar. Sonra onların bol paraverdikleri hocalar.. Sonra da bu başkanve hocaların güdümündeki spor,pardon futbol, daha da pardon, Üçbüyükler medyası.. (…)

Niye yabancı futbolcu isteniyor?.

Hayır!. Avrupa Kupalarında iyi sonuçlar almak için değil?.

Hani nerde o iyi sonuçlar, o zaman? (…)

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Yabancının sınırsız olması niye isteniyor, biliyorsunuz değil mi, Spor Şefleri?.

Türk futbolcusu ucuzlasın diye.. Türk’ün pazarı olmasın diye..

Evet, aynen o..

Hıncal Uluç’un yazısı