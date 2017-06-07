Hıncal Uluç: Türk Spor Tarihinin en rezil, en utanç verici, en ayıp skandalı

Spor Bakanı Kılıç’a açık mektup

Sayın bakan,

Hemen bugünden tezi yok, daha fazla vakit kaybetmeden, tefessüh etmenin, yani kokuşmanın son aşamasına gelmiş Türk Futboluna el koymanız gerekiyor.

Tüm bir sezon boyu, Yıldırım Demirören Federasyonu’nun, başkanından tüm kurullarına nasıl kokuştuğuna şahit olduk (…) son bir hafta içinde yaşanan Utanç Geceleri, artık kaybedecek vakit kalmadığını ortaya koydu.

Ülke futbolu A’dan Z’ye Dingonun ahırına döndü, Sayın Bakan..,

Beterin beteri, rezaletin son perdesi o uçakta yaşandı. Asıl o uçak işte ifadenin tam anlamıyla “Dingonun ahırı” oldu….. en acısı!.. Koca uçakta “Devlet” yoktu. Çünkü o Dingonun ahırında “Sorumlu” tek kişi yoktu.

O gece o uçakta, Türk Spor Tarihinin en rezil, en utanç verici, en ayıp skandalı yaşandı.. Ve de en affedilmezi!. En geçiştirilmezi..

..Ve bu skandal, Yıldırım Demirören Federasyonunun futbolumuzu nasıl kokuşturduğunun ve perişan ettiğinin son noktası oldu.

Bu federasyonu derhal ama derhal görevden almalısınız!.

Hıncal Uluç’un yazısı