Hıncal Uluç: Son sorum Sayın Bakanım; forsunuz yaşlı annelere mi yetiyor sadece?

Sayın Bakanım, Oturma eylemi, protestoların en masumudur. Yani fikir özgürlüğünü kullanmanın en sessiz, en eylemsizi..

Gidin Washington’a.. Beyaz Saray’ın karşısına..

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Her gün, her saatte hemen hemen, Beyaz Saray’ın önündeki kaldırımda yürüyenler görürsünüz.. Ellerinde tabelalar..

Üzerlerinde neler neler yazılı.. Oturma eylemi yapanlar hep vardır. Ben bildim bileli vardır.. Trump değil söz konusu.

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O eylemler, kimse karışmazsa geçer gider. Kimselerin de pek haberi olmaz..

Ama yaşlı ve evladını kaybetmiş anneleri, biber gazı sıkıp yaka paça polis otosuna tıkmaya kalkışırsanız, hem ekranlara, hem baş sayfalara haber olur.. İşte asıl o zaman teröristlere alet olursunuz..

Bunu bilen, anlatan bir “Akil adam” da mı yok, etrafınızda Sayın Bakanım!.

(…)

Son sorum Sayın Bakanım..

Forsunuz yaşlı annelere mi yetiyor sadece?.

Hıncal Uluç’un yazısı