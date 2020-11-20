Hıncal Uluç: Şenol’a milyoncuklar tatlı geldi

Şimdi bu Hoca, Türk Milli Takımı’nın başında kalmaya layık mı, Allah rızası için söyleyin..

Hocam!. Bu beceriksiz, bu sağına tokat yiyince solunu çevirenler federasyonu, kendi istifa etmeyi bilmiyor ki, seni göndersin.

Aslında alayınızın birlikte Türk futbolunun tepesinden çekip gitmeniz gerekiyor..

Bunlar seni atamaz.. Sen kibarlık edip, kendin gitmeliydin. Yapamadın. Milyoncuklar tatlı geldi..

Peki biz ne yapacağız?. Ülkesini, bayrağını, ay yıldızını ve futbolu seven biz ne yapacağız?.

“Gidin be!.. Gidin!.. Gidin…” demekten başka şey gelmiyor elimizden. Asıl çaresiz olan biziz.. Sizin paracıklar ve makamlarla keyfiniz öyle iyi ki, öyle rezil futbol, küme düşme falanla kaçmaz.

Niye kaçsın?. Olanlar umurunuzda değil çünkü!..

Hıncal Uluç’un yazısı