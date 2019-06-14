Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Nerdeyse İzlanda’ya savaş ilan ettirmeye çalışıyoruz

Bitmeyen bir kıyamet koptu, hala sürdürülüyor. Yalan yanlış, bakmadan, aldırmadan. Yaz, okunursun. Yaz izi kalır..

Haber ve ona bağlı yorumlarda iki fahiş hata var oysa..

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Bir defa, fırça, tuvalet değil, saç ya da elbise fırçası.. İkincisi, delikanlı İzlandalı değil, Belçikalı bir turist. Yani ne maçtan haberi var, ne olup bitenden. Kameraların yönlendiği birisine mikrofon tutulduğunu görünce havaalanında, fırçasını mikrofon gibi tutup, kendi Instagram hesabından bir şaka yapmak istemiş takipçilerine..

Yani, gülüp geçersin..

Biz nerdeyse İzlanda’ya savaş ilan ettirmeye çalışıyoruz. Allah’tan orada büyükelçiliğimiz yok, olsa geri çekeceğiz..

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Hıncal Uluç’un yazısı

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