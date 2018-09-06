Hıncal Uluç: Nazik poponu o makam odandan kaldırıp…

Çünkü bu kentte “Trafik Müdürü” diye bir adam yok.

Klimalı makamında oturup, çay, kahve mesainin bitmesini bekleyen ve ay başında maaş alan biri var. Tek işi Ankara’dan önemli biri gelirse yol açmak. Hepsi o..

Ne zamandır?.

Ben bildim bileli.

Var mı Müdür?. Var mısın be adam!.

O zaman çıkalım seninle istediğin gün öğleden sonra, gidelim Mecidiyeköy’e ve yaşayalım onca yıldır yaşanan ve asla tedbir alınması düşünülmediği için her gün daha felaketleşen rezilliği..

Göstereyim sana, nasıl küçük müdahalelerle, nasıl önemli rahatlıklar sağlanabileceğini..

Var mısın?.

Var mısın ha?.

Göstermezsem.. Hem rezaleti, hem de nasıl anında rahatlatılabileceğini göstermezsem, namussuzum!.

Aslında nazik poponu o makam odandan kaldırıp dediğim saatte dediğim yere gitsen sen de görürsün ya.. Trafik eğitimi gerekmez. İnsan olan görür, çünkü..

Millet Bahçeleri afet toplanma yeri olur.. Millet bahçesine insanlar helikopterle taşınırsa ancak.

Çünkü bu İstanbul şehrinde hele afet anında, açık yol bulup gitmek mümkün değildir, o bahçelerin hiçbirine..

Hıncal Uluç’un yazısı