Hıncal Uluç: İstanbul’a ihanete muhteşem son!..

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“İstanbul müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti, 20 Ekim’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan..

İki hafta sonra, 6 Kasım’da, bu ihanet döneminin sona erdiğini, bu muhteşem kente değil sadece, dünyaya yakışacak iki muhteşem proje ile açıkladı..

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Birincisi.. Bittiği zaman, Tarihi yarım adaya karşılık, “Cumhuriyet İstanbulu”nun simgesi olarak ortaya çıkacak, harikulade güzel ve de harikulade işlevli, haftada 7 gün, 24 saat işleyecek bir Kültür ve Sanat, ayni zamanda eğlence ve dinlence merkezi..

İkincisi.. Taksim Meydanı..

İstanbul da meydanlar kentiydi.. Hepsini sözde düzenleyerek ama her defasında biraz daha yok ederek bitirdik.. Meydanı, insana, halka ait meydanları, araçlara uydurmak için her türlü ihaneti yaptık.. Delik deşik ettik. Yürünmez hale getirdik.

Meydansız İstanbul’dan geri dönüşün müjdesiydi, 6 Kasım konuşması..

Hıncal Uluç’un yazısı