Hıncal Uluç: İstanbul niye dağ başı? Çünkü bu kenti sahiplenen yok

Sabah’ın önüne geldik.. Az sonra ineceğim.. Gene yanımızdaki araba.. Bu defa plakasına da baktım.

34 EU 2486!.

Arkada oturan delikanlı camı indirdi.. Elindeki izmariti yola fırlattı.. Hem de Sabah ve atv’nin önünde pervasızlığa bakar mısınız?.

“Ne yapıyorsun” diye bağırırken öfkeyle, bir daha indirdi, kapadığı camı.. Bu defa koca bir balgam attı yola..

Niye insanlar bu kadar pervasız, İstanbul niye dağ başı?.

Çünkü sahibi yok.. Çünkü bu kente sahiplenen yok..

Cezalar önleyici gücü sıfır olacak kadar komik. Onu da izleyip yazan yok..

Tükürdüğüne şükür..

Sabah’ın önüne çıkarıp işese (Affedersiniz) aldıran çıkmaz bu şehirde..

Hıncal Uluç’un yazısı