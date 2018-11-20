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Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Hiçbir biçimde kabul edilemez Ayşe Arman’ın para karşılığı röportaj yapması!

..Hürriyet’in haftalık röportajlarını yapan Ayşe Arman bazı röportajlarının karşılığında ücret alıyormuş.

Basbayağı para karşılığında yapıyormuş röportajlarını.

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(…) Ayşe Arman bunu gizli kapaklı yapmıyormuş. Bayağı açıktan yapıyormuş.

Önce menajerine ulaşılıyormuş, fiyat belirleniyormuş ve peşin ödeme yapıldıktan sonra da röportaj yapılıp yayınlanıyormuş Hürriyet’te.

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Hürriyet’in bir yetkin ismine haberleri olup olmadıklarını sordum (…) “Evet. Bilgimiz dahilinde!” yanıtını verdi.

Arman daha önce gazete yönetiminden habersiz yapıyormuş bu paralı röportaj işini. Bu durum o dönem gazetenin patronu olan Aydın Doğan’a iletilince, Aydın Bey de, “Aldığının yarısını gazeteye bırakırsa devam etsin” demiş.

Tabii bir numaralı patrondan bu işe vize verilince devam etmiş Ayşe Hanım reklam röportajlar yapmaya.

Aldığı ücretler de öyle ufak ücretler değil. Mesela bana bu bilgiyi aktaran kişi yapılacak röportaj için önce 100 Bin TL talep edildiğini ancak rakam astronomik gelince röportaj isteyen kişinin vazgeçtiğini ve hatta bu yüzden de iki kez ikna için Ayşe Arman tarafından bizzat arandığını söyledi.

Hiçbir biçimde kabul edilemez Ayşe Arman’ın ya da başka birilerinin gazetede para karşılığı röportaj yapması!

Hıncal Uluç’un yazısı

 


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