Hıncal Uluç, Demiören’e ‘sert girdi’: Hayatta hiçbir iş becerememiş adam

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i yerden yere vurdu: “Hayatta hiçbir iş becerememiş adam…”

Bugünkü ‘Eyyamcılar ve Sahtekârlar aynen!..’ başlıklı yazısına, “‘Seba Sezonu’ diyorlar.. ‘Turgay Şeren Sezonu’ diyorlar.. ‘İlhan Cavcav Sezonu’ diyorlar.. Oysa değişen bir şey yok..” diye başlayan Uluç şöyle devam etti: “Bizde hep ‘Sahtekârlar Sezonu’ var. Ya da Eyyamcılar Sezonu.. Çünkü birini hazırlayan, ötekiler.. Sahtekârlara meydanı bomboş bırakanlar, korkak ve eyyamcı hakemler.. Ve o adeta teşvik ettikleri sahtekârlar, eyyamcılara çoğu zaman yutturuyorlar da, oyunlarını..”

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Uluç yazısının sonunda ise Demirören’e yüklendi: “Bunca borç harç.. Bunca transfer.. Bunca yeni heyecan.. Tribünleri ve ekran önlerini yeniden dolduracak havası veren bir sezon.. Ama işte ilk hafta maçlarının genel görüntüsü.. Sahtekârlar ve eyyamcılar ligi, kaldığı yerden başladı.. Bu Yıldırım Demirören denen, hayatta hiçbir iş becerememiş adam Federasyon Başkanı kaldığı sürece de değişen bir şey olmayacak..”

Uluç yazısını bir parantez açarak şu ifadelerle bitirdi: “(Pardon!. Bir iş becerdi, hazret. ‘Artık sahayı bıraktım’ diye kenara çekildiğini kendisi ilan eden, aslında Zenit’ten kovulduktan sonra hiçbir yerden teklif almayan Lucescu’nun ayağına giderek, ayni ayağa koşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e kazık attı ve ülkeme söven adamı Milli Takımın başına getirdi ki, o artık benim Milli Takımım değil, Demirörenspor..)”