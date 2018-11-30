Hıncal Uluç: Bir yazının PRoje, yani paralı olduğu niçin gizlenir

Hürriyet gibi bir gazete, böyle şahitli ispatlı soruya nasıl susar, yahu!

Vahap Munyar?. Ayşe Arman?.

Ertuğrul Özkök nedir?.

Nedir Mehmet Sosyal?. Ne dediğimi bile anlamadan, panik içinde bana saldıran Ahmet Hakan, nedir?.

(Sana el uzattım.. “Gel dertleşelim” dedim.. Niye yüz yüze konuşmaktan korkuyorsun, Ahmet?.

Dün okudum. Kurşun döktürmek için üç gün izin istemişsin ben nereye kurşun atacağımı, kime kurşun dökeceğimi bilirim.

Bana da uğra.) Biriniz açık seçik, biriniz net, biriniz herkesin anlayacağı gibi anlatsın yahu!. Nedir bu PRoje ve bir yazının PRoje, yani paralı olduğu niçin gizlenir.

Hıncal Uluç’un yazısı