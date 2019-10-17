Hıncal Uluç: Beşiktaş zaten Bab-ı Ali’nin talihsiz kulübüdür

Fikret Orman, nasıl bir ‘Benden sonra tufan’ planlaması yapıp, tüm Beşiktaşlıların iki ayağını bir pabuca sokacak Kongre Planlaması yaptıysa artık..

Beşiktaşlılar bu hafta sonu pazar günü yeni yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidecekler. Gidecekler de.. Kime oy vereceğini bilen kimse pek yok. İki arada bir derede doldurulan listelerle seçime gitmek zorunda bırakılan başkan adaylarını tanıyan, bilen, kulübün bu çok zor koşullarında, nasıl başarılı olacaklarını öğrenen ve ona göre tercihini yapan, yapacak olan kaç kişi var camiada dersiniz? Varsa şaşarım ya!.

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Beşiktaş zaten Bab-ı Ali’nin talihsiz kulübüdür.

Fenerbahçe esaslı teşkilatlanmış Türk spor basınında, biraz da Ezeli Rakip kontenjanından bir kaç Galatasaraylı yazar vardır da, Beşiktaşlı yazar bulmak, çölde suya rastlamak kadar zordur.

Hıncal Uluç’un yazısı