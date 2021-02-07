Himalayalardan buzul kopunca baraj taştı, köyler su altında kaldı: 150 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalardan kopan bir buzul, bölgedeki bir barajda taşkına sebep oldu. Bu sabah erken saatlerde, taşkın nedeniyle sular altında kalan köylerde 150 can kaybı olabileceğinden endişe ediliyor.

Fotoğraflar: Twitter

Eyalet yetkilisi Om Prakaş, kesin ölü sayısını bilmediklerin ancak 100-150 kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı.

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Görgü şahitleri, buzul kopup düştükten sonra birden bire etrafı kaya parçaları ve suların kapladığını söyledi.

Fotoğraf: BBC

Raini köyünün ‘yüksekte kalan bölgesinde’ yayaşan Sancay Rana, “O kadar hızlı oldu ki kaçacak vakitleri olmadı. Birden yüksekte olmamıza rağmen suların bizi bile alıp götürmesinden korktum” dedi.

Çevre halkı, hidro elektrik santrali inşaatında çalışan ve nehir kenarında hayvanlarını otlatan onlarca kişinin sulara kapılıp hayatını kaybettiğini düşündüklerini ifade etti.

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Polis, barajın bulunduğu Çamoli bölgesindeki bazı köylerin acilen boşaltılmasını istedi.