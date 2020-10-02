Hilary Swank’ten Oscar getiren rolüyle ilgili 21 yıl sonra gelen itiraf: Trans biri oynamalıydı

Hilary Swank 1999 yapımı ‘Boys Don’t Cry’ filmindeki rolünün trans bir oyuncu tarafından canlandırılmasının çok daha doğru olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Swank filmde Brandon Teena adlı katil bir trans erkeği canlandırmış ve rolüne hazırlanmak için bir ay boyunca ‘erkek olarak’ yaşamıştı.

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Kendisine Oscar kazandıran bu film günümüzde çekilseydi trans bir oyuncunun rol alabileceğini belirten Swank, o yıllarda trans oyuncuların filmlerde yer almasının çok daha zor olduğunu dile getirdi.

Swank, Brandon Teena rolünde

Variety’ye konuşan Swank 21 yıl içinde trans bireylerin, ne mutlu ki, hayatlarını yaşayabildiklerini ancak güvenlik ve dahiliyet meselesinde katedilecek daha çok yolun olduğunu belirtti.

Cis kadın ve erkeklerin (biyolojik cinsiyeti toplumsal cinsiyetiyle aynı olan kişiler) dizi ve filmlerde trans bireyleri canlandırması özellikle son yıllarda eleştirilere sebep oluyor.

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2015 yapımı ‘The Danish Girl‘ filminde trans bir kadını canladıran ve bu rolüyle Oscar adaylığı kazanan oyuncu Eddie Redmayne da aynı sebeple kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili şunları söylemişti: “Meselenin özüne bakacak olursak trans bireyler için çok az oyunculuk fırsatı var ve çok büyük ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bana karışık gelen kısmı şu; bir oyuncunun bakış açısıyla meseleye yaklaştığımda ise herkesin her rolü canlandırabileceğini düşünüyorum.”

Kısa bir süre önce de Halle Berry gelen tepkiler üzerine özür dileyerek trans erkek rolünde yer alacağı filmden vazgeçtiğini duyurmuştu.