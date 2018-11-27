Hilal TV’yi kriz vurdu: Son canlı yayın kasım sonunda

İslamcı yayın politikasıyla bilinen Hilal TV, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarını neden göstererek kasım sonunda canlı yayına son vereceğini duyurdu.

Söz konusu açıklama kanalda program yapan Bahadır Kurbanoğlu’ndan geldi.

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Akabe Eğitim Ve Kültür Vakfı’na bağlı olarak kurulan Hilal TV’de üç yıldır her sabah ‘Sözü Esirgemeden’ adlı programı sunan Kurbanoğlu, 30 Kasım Cuma gününden sonra canlı yayının sona ereceğini söyledi.

Sevgili dostlar, Cuma günü nasipse son programımızı icra edeceğiz. Hilaltv bundan böyle ekonomik zorluklardan ötürü sadece bant yayın olarak devam edecek. 3 yıl boyunca sözümüzü esirgemeden söyleyebilme ortamını cesurca sağlayan tüm Hilaltv ailesine ve Akabe vakfına müteşekkirim — Bahadır Kurbanoğlu (@bahadirkurbano) November 26, 2018

Kanalın ekonomik zorunluluklar nedeniyle canlı yayın yerine banttan yayına geçme kararı aldığını belirten Kurbanoğlu, ayrıca “Kanalda birkaç kişi haricinde çalışan istihdam edilmeyecek” diyerek bazı personelin işine son verileceğinin de sinyali verdi.

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Kurbanoğlu bir sonraki paylaşımında, “Sadece bizimki değil tüm canlı yayınlar bitiyor. Ekonomik sıkıntı dışında bir problem söz konusu değil. Bu sorun uzun süredir vardı ve özveriyle sürdürülmeye çalışıldı ama güç yetmedi” dedi.