Hilal Kaplan: Yanına ‘yandaş’ yazılmanın, gönüldaşı olmanın daha onurlu olduğu başka birini tanımadım

… Erdoğan Gezi’de, 17-25 Aralık’ta veya 15 Temmuz’da bir şekilde alaşağı edilebilseydi, ülkemize ve bize revâ görülen zulüm de hiç farklı olmayacaktı.



Darbeciler idam cezasını geri getirse dahi ‘uluslararası toplum‘ onu da kılıfına uydurup sessiz kalmanın bir yolunu bulacaktı. Mısır için buldukları gibi…



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İnsanlara işkence edilmesi veya onların adaletsiz mahkemelerde idama mahkum edilmeleri ya da patır patır öldürülmeleri kimin umrunda şu anda? Birleşmiş Milletler’den çıkan cılız sesten öte kim var? Evet, Erdoğan var.



Sadece Erdoğan var.



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Yanına ‘yandaş‘ yazılmanın, gönüldaşı olmanın daha onurlu olduğu başka birini tanımadım. İyi ki Erdoğan var.

Hilal Kaplan’ın yazısı