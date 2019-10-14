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Yaramazlara biraz batar!

Hilal Kaplan: Sanırım artık herkes mevzunun 30 kilometreden daha derin olduğunu kavramıştır

Sanırım artık herkes mevzunun 30 kilometreden daha derin olduğunu kavramıştır. Zira dünya ayağa kalktı. ABD yerleşik düzeni ‘yaptırımlar’ diye yırtınırken, Rusya ile birlikte Başkan Trump yönetimi Türkiye’ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden kınama bile çıkmasına izin vermeyerek veto etti.

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Finlandiya, Norveç, İsveç ve Hollanda Türkiye’ye silah ihracatını askıya aldı. Avrupa Birliği kınama yayımladı. Arap Birliği de, Katar ve Somali hariç kınama yayımladı. Durum buyken, bizim sadece YPG’nin elindeki bölgeye girdiğimizi sanmak hainlik değilse cahillik olur.

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Hilal Kaplan’ın yazısı

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